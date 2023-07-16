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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Malezya'ya gitti

Politika Haberleri

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Malezya Dışişleri Bakanı Zambry ABD Kadir'in daveti üzerine Malezya'ya gitti. Fidan, burada Bakan Kadir, Malezya Başbakan Yardımcısı Ahmad Zahid Hamidi ve Malezya Başbakanı Anwar Ibrahim ile görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Malezya Dışişleri Bakanı Zambry ABD Kadir'in daveti üzerine Malezya'ya gitti. Fidan, burada Bakan Kadir, Malezya Başbakan Yardımcısı Ahmad Zahid Hamidi ve Malezya Başbakanı Anwar Ibrahim ile görüşme gerçekleştirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Başbakan Yardımcısı Hakan Fidan Malezya Politika Haberler

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