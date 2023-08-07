Dışişleri Bakanı Fidan: "Şehitlerimizin aziz hatıralarına sahip çıkmak ve nesilden nesle aktarmak boynumuzun borcudur"
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Dışişleri Bakanı Fidan: "Şehitlerimizin aziz hatıralarına sahip çıkmak ve nesilden nesle aktarmak boynumuzun borcudur" Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 14. Büyükelçiler Konferansı kapsamında Dışişleri Şehitliği'nde düzenlenen törende konuşuyor.
Dışişleri Bakanı Fidan: "Şehitlerimizin aziz hatıralarına sahip çıkmak ve nesilden nesle aktarmak boynumuzun borcudur"
ANKARA - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 14. Büyükelçiler Konferansı kapsamında Dışişleri Şehitliği'nde düzenlenen törende konuşuyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika