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Dışişleri Bakanı Fidan: "Şehitlerimizin aziz hatıralarına sahip çıkmak ve nesilden nesle aktarmak boynumuzun borcudur"

Politika Haberleri

Dışişleri Bakanı Fidan: "Şehitlerimizin aziz hatıralarına sahip çıkmak ve nesilden nesle aktarmak boynumuzun borcudur" Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 14. Büyükelçiler Konferansı kapsamında Dışişleri Şehitliği'nde düzenlenen törende konuşuyor.

Dışişleri Bakanı Fidan: "Şehitlerimizin aziz hatıralarına sahip çıkmak ve nesilden nesle aktarmak boynumuzun borcudur"

ANKARA - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 14. Büyükelçiler Konferansı kapsamında Dışişleri Şehitliği'nde düzenlenen törende konuşuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Hakan Fidan Politika Haberler

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