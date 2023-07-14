Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile görüştü. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Beşinci ASEAN-Türkiye Sektörel Diyalog Ortaklığı Üçlü Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Endonezya'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Retno L.P. Marsudi'nin davetine icabetle Endonezya'yı ziyaret eden Bakan Fidan'ın, ASEAN Dönem Başkanı Endonezya Dışişleri Bakanı Marsudi ve ASEAN Genel Sekreteri Kao Kim Hourn ile gerçekleştireceği Üçlü Toplantı'da Türkiye-ASEAN ilişkilerinin mevcut durumunun değerlendirilmesi ve önümüzdeki döneme yönelik somut iş birliği önerilerinin ele alınması bekleniyor. Bakan Fidan'ın, Endonezya temasları kapsamında ise Endonezyalı mevkidaşıyla bir araya gelmesi ve görüşmede Türkiye-Endonezya ilişkilerinin çeşitli yönleriyle ele alınması, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

- Bakan Fidan, Endonezya Devlet Başkanı Widodo ile görüştü

JAKARTA - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Beşinci ASEAN- Türkiye Sektörel Diyalog Ortaklığı Üçlü Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Endonezya'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Retno L.P. Marsudi'nin davetine icabetle Endonezya'yı ziyaret eden Bakan Fidan'ın, ASEAN Dönem Başkanı Endonezya Dışişleri Bakanı Marsudi ve ASEAN Genel Sekreteri Kao Kim Hourn ile gerçekleştireceği Üçlü Toplantı'da Türkiye-ASEAN ilişkilerinin mevcut durumunun değerlendirilmesi ve önümüzdeki döneme yönelik somut iş birliği önerilerinin ele alınması bekleniyor.

Bakan Fidan'ın, Endonezya temasları kapsamında ise Endonezyalı mevkidaşıyla bir araya gelmesi ve görüşmede Türkiye-Endonezya ilişkilerinin çeşitli yönleriyle ele alınması, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.