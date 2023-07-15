Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Endonezya'da ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı

? Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Endonezya'nın başkenti Cakarta'da düzenlenen Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Endonezya Dışişleri Bakanı Retno LP Marsudi ile ikili görüşmeye dair ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Fidan, konuşmasına şöyle devam etti;

'Endonezya Yeniden Asya Girişimimiz kapsamında Güneydoğu Asya'yla ilişkili stratejimizin önemli bir uygulama ortağıdır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen yıl G20 Zirvesi'ne katılmak üzere Bali'ye yaptığı ziyaret sırasında ülkelerimiz arasında yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi kuruldu. Bu ilişkilerimiz için son derece önemli bir mihenk taşıydı. Bu mekanizma gündemimizde olan konuları ele almak ve bunları yeni bir döneme taşımak için son derece önemli bir fırsat.'

'Ekonomik ilişkilerle ilgili geçen yıl ticaretimiz yüzde 45 oranında arttı. Tabi ki liderlerimizin beklediği 10 milyar doları hedefine ulaşmak için çok daha fazla çalışacağız. Yine şirketlerimizle ilgili uzun vadeli işbirliğine odaklanacağız.'

İnşaat sektörünün ve savunma sanayinin ikili görüşmenin gündeminde yer aldığını belirten Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 'Finans, teknoloji, enerji, ulaşım, turizm, kültür ve eğitim konularına da ağırlık vermeye devam edeceğiz' dedi. Bakan Fidan THY'nin Endonezya uçuşlarının artması yönünde büyük bir talep olduğunu belirterek 'Sivil havacılık konusundaki işbirliğimizi artırmaya kararlıyız' ifadelerini kullandı.