Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Venezuela Dışişleri Bakanı Yván Gil Pinto ile ortak basın açıklamalarında bulundu. Bakan Fidan, Rusya'nın masaya getirilmesi gerektiğine inandıklarını ve İslam dünyasının bu konuda organize bir tepki koymadığı sürece Batılı ülkelerde bir farkındalık oluşmayacağını düşündüklerini belirtti.

Bakan Fidan: "Türkiye olarak Venezuela'ya yönelik tek taraflı yaptırımlara ve dış müdahalelere karşıyız"

" Rusya'nın masaya getirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bunun dışındaki çözümlerin güvenliği tehlikeye atacak çözümler olma ihtimali fevkalade yüksek"

"İslam dünyası bu konuya organize bir tepki koymadığı sürece Batılı ülkelerde bir farkındalık oluşmayacağını düşünüyoruz"

İSTANBUL Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Venezuela Dışişleri Bakanı Yván Gil Pinto ile ortak basın açıklamalarında bulundu. Bakan Fidan, "Türkiye olarak Venezuela'ya yönelik tek taraflı yaptırımlara ve dış müdahalelere karşıyız" dedi.