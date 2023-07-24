Bakan Fidan, Roma'da Kalkınma ve Göç Konferansı'na katıldı
Dünya Haberleri
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dün İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Uluslararası Kalkınma ve Göç Konferansı'na katıldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dün İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Uluslararası Kalkınma ve Göç Konferansı'na katıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya