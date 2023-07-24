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Bakan Fidan, Roma'da Kalkınma ve Göç Konferansı'na katıldı

Dünya Haberleri

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dün İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Uluslararası Kalkınma ve Göç Konferansı'na katıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dün İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Uluslararası Kalkınma ve Göç Konferansı'na katıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Giorgia Meloni Hakan Fidan Roma Dünya Haberler

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