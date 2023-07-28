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Bakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı Temsilciliği'ni ziyaret etti

Politika Haberleri

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan'daki temasları kapsamında Türk Devletleri Teşkilatı Temsilciliği'ni ziyaret etti. Fidan, temsilcilikte öğrencilere hitap etti ve imza attı.

- Bakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı Temsilciliği'ni ziyaret etti

BUDAPEŞTE - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan'daki temasları kapsamında Türk Devletleri Teşkilatı Temsilciliği'ni ziyaret etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan'daki temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, Galiçya Cephesi Türk Şehitliği'ni ziyareti sonrası başkent Budapeşte'deki Türk Devletleri Teşkilatı Temsilciliği'ni ziyaret etti. Fidan burada Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanlığı Diplomasi Akademisi öğrencilerine hitapta bulunarak temsilciliğin hatıra defterine imza attı.

Bakan Fidan, akademi ziyareti sonrası Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile bir araya gelerek ikili görüşme gerçekleştirecek. İkili, daha sonra basın toplantısı düzenleyecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Hakan Fidan Macaristan Politika Haberler

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