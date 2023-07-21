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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ile bir araya geldi

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ile bir araya geldiİSTANBUL Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ile bir araya geldi

İSTANBUL Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ile bir araya geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Mevlüt Çavuşoğlu Hakan Fidan Venezuela Politika Haberler

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