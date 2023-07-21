Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ile bir araya geldi
Politika Haberleri
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ile bir araya geldiİSTANBUL Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ile bir araya geldi
İSTANBUL Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ile bir araya geldi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika