Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ile telefonda görüştü. İki bakanın, Kur'an-ı Kerim'e yönelik İsveç'teki saldırılar ve İsveç'in NATO üyelik sürecini ele aldığı bildirildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ile bir telefon görüşmesi yaptı. Bakanlık'tan yapılan bilgilendirmede, görüşmede Kur'an-ı Kerim'e yönelik İsveç'te düzenlenen saldırıların ele alındığı; Fidan'ın "İfade özgürlüğü kisvesi altında bu aşağılık eylemlere devam edilmesinin kabul edilemez olduğunu" vurguladığı ve saldırıların önlenmesi için İsveç hükümetinden somut adımlar beklediklerini söylediği kaydedildi. Görüşmede ayrıca, İsveç'in NATO üyelik sürecinin ele alındığı belirtildi.