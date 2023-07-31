Bakan Fidan:  Kuran-ı Kerim provokasyonlarına karşı birtakım ortak kararların alınması mümkün

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, batıda Kuran'ı Kerim'e yönelik provokasyonlarla ilgili bugün İslam İşbirliği Teşkilatı üye ülkelerinin dışişleri bakanları ile çevrim içi toplantı yapacaklarını belirterek, "Belki birtakım ortak kararların alınması mümkün olacak. Daha farklı alternatifleri de gündeme getirme imkanımız olacak. Önemli olan İslam İşbirliği Teşkilatı ülkelerinin bu konudaki ortak çalışmalarını devam ettirmesi ve ortak tavırlarını sistematik bir şekilde ortaya koyması" dedi.

Bakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bakanlıkta bir araya geldi. Fidan ve Bayramov, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Fidan, ikili ilişkileri ve bölgesel konuları etraflıca ele alma imkanı bulduklarını söyledi. Fidan, "Karşılıklı yatırımlarımız 30 milyar dolar üzerinde. Enerji alanında iş birliğimizi ilerletirken, ortak çıkarlar temelinde bütüncül bir stratejide çalışmaktayız" dedi.

Fidan, Türkiye-Azerbaycan'ın enerji iş birliğinin sadece iki ülkenin çıkarlarına hizmet eden bir konu olmaktan çıkarak, daha stratejik bir düzeye dönüştüğünün altını çizdi. Fidan, "Bu çerçevede Avrupa'nın da enerji güvenliğine katkıda bulunmaktayız. Türkiye, kendi enerjisini tedarik ederken, Azerbaycan'la bu iş birliğini yürütürken ortaya koyduğu perspektif iki ülke tarafından Avrupa'nın enerji güvenliğine de katkıda bulunmakta. Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı ve Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) başta olmak üzere bunun önemli bir kısmını Azerbaycan'la yapıyoruz. Güney gaz koridorunun bel kemiği TANAP, Avrupa'nın önemli bir gaz tedarik arteri durumunda. Yılda 16 milyar metreküp gaz akmakta. Bunun da en az yarısı Avrupa'ya gitmekte. Ukrayna Savaşı'yla gördük ki; ilk kez küresel düzlemde bir enerji krizi yaşanmakta. Merkezinde de bunun Avrupa var. Tamamen de atlatılmış değil. Ne zaman atlatılacağı da açıkçası şu anda öngörülemiyor. Bu noktada Avrupa'da gelecek kış yeni bir kriz olabilir. Enerji piyasalarındaki belirsizlikler de bu nedenden dolayı devam ediyor. Sadece tedarik miktarlarında değil; fiyat istikrarı tesisinde de sıkıntılar var. Azerbaycan'la önümüzdeki yıllar için bu konulara yönelik stratejik diyaloğumuz ve hazırlığımız devam etmekte. İlave kapasite yaratılması, bunun taşınması için TANAP'ın kapasitesinin artırılması söz konusu. Hazar Havzası'nda diğer kaynakların ülkemize getirilmesi konusunda da çalışmaktayız. Türkmen gazı giderek daha önemli hale gelmekte" diye konuştu.