Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile Görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Politbüro Üyesi, Dışişleri Merkez Komisyonu Direktörü ve Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre; ÇKP Merkez Komitesi Politbüro Üyesi, Dışişleri Merkez Komisyonu Direktörü ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, bugün Türkiye'yi ziyaret etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Wang Yi ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerde ikili ilişkileri tüm boyutlarıyla ele aldı. Görüşmelerde, 'Hükümetler Arası İşbirliği Komitesi, Dışişleri Bakanları İstişare Mekanizması, Konsolosluk İstişareleri, Karma Ekonomik Komisyonu' gibi iki ülke arasındaki diyalog ve istişare mekanizmalarından daha etkin şekilde istifade edilmesi; ekonomik ve ticari ilişkilerin yoğunlaştırılması, Kuşak ve Yol ile Orta Koridor girişimlerinin uyumlaştırılması, nükleer enerji, tarım, sivil havacılık, kültür ve turizm konuları üzerinde duruldu.Bu çerçevede Çin Halk Cumhuriyeti'yle ikili ticaretin daha dengeli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasına yönelik neler yapılabileceği hususu ile yatırımların karşılıklı olarak artırılması konuları gündeme geldi. Ziyaret kapsamında; Uygur Türklerinin durumu da ele alındı ayrıca güncel bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunuldu. Bu çerçevede Orta Doğu'daki gelişmeler, Ukrayna'daki son durum ve küresel mali sistem de değerlendirildi.