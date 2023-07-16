Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Malezya'ya gitti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Malezya Dışişleri Bakanı Zambry ABD Kadir'in daveti üzerine Malezya'ya gitti. Fidan, burada Bakan Kadir, Malezya Başbakan Yardımcısı Ahmad Zahid Hamidi ve Malezya Başbakanı Anwar Ibrahim ile görüşme gerçekleştirdi. Ziyaret vesilesiyle Kapsamlı Stratejik Ortaklık düzeyindeki ikili ilişkilerimizin çeşitli boyutlarıyla ele alınması, bölgesel ve uluslararası güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Malezya Dışişleri Bakanı Zambry ABD Kadir'in daveti üzerine Malezya'ya gitti. Fidan, burada Bakan Kadir, Malezya Başbakan Yardımcısı Ahmad Zahid Hamidi ve Malezya Başbakanı Anwar Ibrahim ile görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Bakan Fidan'ın Malezya ziyaretine ilişkin yapılan açıklamada, 'Ziyaret vesilesiyle Kapsamlı Stratejik Ortaklık düzeyindeki ikili ilişkilerimizin çeşitli boyutlarıyla ele alınması, bölgesel ve uluslararası güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir' denildi.

Bakan Fidan, Malezya Dışişleri Bakanı Kadir tarafından karşılandıktan sonra ikili görüşme gerçekleştirdi. Fidan daha sonra Malezya Başbakan Yardımcısı Hamidi ve Malezya Başbakanı Ibrahim ile bir araya geldi.