İSTANBUL-DIŞİŞLERİ BAKANI FİDAN RUSYA FEDERASYONUN TEKRAR MASAYA GETİRİLMESİ GEREKTİĞİNE İNANIYORUZ

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ile Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilciliğinde düzenlediği ortak basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Rusya'nın Tahıl Koridoru Anlaşması'ndan çekilmesiyle ilgili konuşan Fidan, Türkiye olarak açıkçası Rusya federasyonun tekrar masaya getirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Onun dışında olacak çözümlerin zorlama ve güvenliği de tehlikeye atacak bir çözüm arayışı olma ihtimali yüksek dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'yi ziyaret eden Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ile Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilciliği'ndeki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Fidan, 'Venezuela ile güçlü ve köklü ilişkilerimiz var. İlişkilerimiz son yıllarda artan üst üste ziyaretlerle ivme kazanmış durumda. Cumhurbaşkanı'mızın Venezuela ziyaretini önümüzdeki dönemde gerçekleştirme huşunda çalışmalarımız devam ediyor. İlişkilerimizi tüm boyutlarıyla ele aldığımız ortak işbirliği komisyonu 4. Toplantısını en kısa sürede ülkemize gerçekleştirmeyi arzu ediyoruz. Bugünkü görüşmelerimizde ekonomi ve ticaret alanlarında önümüzdeki dönemde atılabilecek somut adımları istişare ettik. Ticaret hacmimiz geçtiğimiz yıl yüzde 27 artarak 1 milyar dolara ulaştı. Bu rakam 3 milyar dolar hedefine yaklaşmaktan biraz uzak kalıyor. Biz bu rakamı 3 milyar dolara çıkartmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu çerçevede bugün imzaladığımız yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması anlaşması bu hedefi yakalamamıza büyük katkı sağlayacaktır. Bugün ayrıca enerji, turizm, ulaşım, kültür ve kalkınma alanlarındaki ilişkilerimizle etraflıca ele alma imkanımız oldu. enerji işbirliğimizi geliştirmek istiyoruz. Turizm alanında tecrübe paylaşımı ve ortak imkanlarını değerlendirdik. Kendileri sayın Turizm Bakanımızı Venezuela'ya davet ettiler. Toplam 79 Venezuelalı öğrenci kardeşimiz Türkiye burslarından faydalandılar. Biz hem burstan faydalanan öğrenci sayısını arttırmak istiyoruz hem de Türkiye'deki üniversitelerde burs alan eğitim dışı öğrenci sayısını da arttırmak istiyoruz. Maarif vakfının da 3. Okulu geçtiğimiz yıl Karakas'ta faaliyete geçti. Yunus Emre Türk Kültür Merkezi için bize bir bina tahsis edilmişti. Bunun için kendilerine müteşekkiriz. En yakın zamanda merkezimizi açacağız. Savunma sanayi alanında görüşmemiz oldu. konut ve gemi inşası konularında etraflıca görüşmemiz oldu. her alanda gelişen ve derinleşen ilişkilerimiz mevcut. Türkiye olarak Venezuela'ya yönelik tek taraflı yaptırımlara dış müdahalelere karşıyız. Venezuela'da hükümet ile muhalefet arasında gerçekleşen diyalog sürecine destek veriyoruz ifadelerini kullandı.

'RUSYA FEDERASYONUN TEKRAR MASAYA GETİRİLMESİ GEREKTİĞİNE İNANIYORUZ

Rusya'nın Tahıl Koridoru Anlaşması'nı sonlandırması ile ilgili konuşan Fidan, Ukrayna tahılının, dünya pazarlarına erişiminin sağlanması, dünya gıda güvenliği açısından fevkalade önemli. Özellikle mahrumiyet içinde olan Afrika ülkelerinin, az gelişmiş ülkelerin gıda güvenliği açısından da öneme haiz. Seçimlerden bir kaç hafta önce kesilmesi söz konusuydu. Cumhurbaşkanımız tekrar araya girerek, sayın Putin'le konuşarak sürecin uzamasını sağlamıştı. Bu kez 17 Temmuz'dan itibaren sürecin uzatılmayacağına ilişkin Rusya tarafından beyanat var. Buna mukabil Birleşmiş Milletlerin ve bizim tekrar süreci nasıl hayata geçirebiliriz diye ciddi arayışlarımız var. Ukrayna tarafının alternatif getirme çalışmaları var. Biz Türkiye olarak, açıkçası Rusya Federasyonu'nun tekrar masaya getirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Onun dışında olacak çözümlerin zorlama ve güvenliği de tehlikeye atacak bir çözüm arayışı olma ihtimali yüksek. Dolayısıyla Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres ile yaptığımız görüşmede de kendileriyle hem fikir kaldık bu konuda. Sayın Lavron'la da yaptığımız görüşmede Rusya tarafının neden bu anlaşmadan çekildiğini ve uzatmadığı konusunda bir takım detaylı sebepler aldık. Bunlar üzerinde çalışıyoruz. Bunları Birleşmiş Milletler ile de görüşüyoruz. Neler yapılabilir Rusya'nın tekrar masaya gelmesi ve taleplerinin karşılanması ve bütün tarafların bundan kazanan taraf olarak çıkması için neler yapılabilir buna çalışıyoruz diye konuştu.

İSLAM VE YABANCI DÜŞMANLIĞINDA ARTIŞ VAR

İsveç'te Kuran-ı Kerim yakılmasını da değerlendiren Fidan, Bu artık yaygın bir salgın haline dönüşmeye başladı. Özellikle batıda, Batı'da da belli ülkelerde genelde Nordik ülkelerinde oluyor. İslam ve yabancı düşmanlığında artış var. Özel bir spesifik form olan Kuran-ı Kerim'e hakaret konusu, özellikle Danimarka ve İsveç'te moda haline dönüştü. Bunu biz tabi şiddetle kınıyoruz. Kınamakla da kalmayıp çeşitli girişimlerimiz oldu. Geçtiğimiz dönemde bu konuda yapılan hakaretlere ilişkin Türkiye'nin ciddi tepkileri oluyordu ama İslam dünyasından buna ciddi bir katılım olmuyordu. En son 28 Haziran'da bayramın ilk gününde yapılan hakarete, kutsal kitabımıza, verdiğimiz tepkinin akabinde İslam ülkelerinin ciddi oranda Türkiye'yi ve pozisyonunu sahiplendiğini ve kendilerinin de çok ciddi tavır ortaya koyduğunu gördük şeklinde konuştu.