Dışişleri Bakanı Fidan, Libya Dışişleri Bakanı Menguş ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Libya Dışişleri Bakanı Necla Menguş ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Libya Dışişleri Bakanı Necla Menguş ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın, Libyalı mevkidaşı Menguş ile Ankara'da bir araya geldiği bildirildi.

Paylaşımda, görüşmeye ilişkin fotoğraf da yer aldı.