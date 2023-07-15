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Bakan Fidan'ın Cakarta temasları

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? Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları toplantısı için Endonezya'nın başkenti Cakarta'da bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno LP Marsudi ile Savunma Bakanı Prabowo Subianto ile görüştü.

? Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları toplantısı için Endonezya'nın başkenti Cakarta'da bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno LP Marsudi ile Savunma Bakanı Prabowo Subianto ile görüştü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Jakarta Asya Güncel Haberler

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