Bakan Fidan'ın Cakarta temasları

? Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları toplantısı için Endonezya'nın başkenti Cakarta'da bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno LP Marsudi ile Savunma Bakanı Prabowo Subianto ile görüştü.