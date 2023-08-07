Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Anıtkabir'i ziyaret etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 14. Büyükelçiler Konferansı kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etti. Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakan Fidan, "İlelebet payidar kalacak Cumhuriyet'imizin yüzüncü yıl dönümüne denk gelen bu yılki Büyükelçiler Konferansı'mızın teması 'Türkiye Yüzyılı'nda Dış Politikamız'dır. Bu konferansta kökleri beş asrı aşan tarihi bir mirasa dayanan diplomasimizi Cumhuriyet'imizin yeni yüz yılında ülkemizin barışı, istikrarı, refahı ve güvenliğine yapacağı katkıları bütüncül bir anlayışla değerlendireceğiz" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 14.Büyükelçiler Konferansı kapsamında beraberindeki heyet ile Anıtkabir'i ziyaret etti. Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk koyan Fidan, ardından Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Fidan, şöyle konuştu:

"14.Büyükelçiler Konferansı vesilesiyle Büyükelçilerimiz ile birlikte huzurunuzda olmaktan şeref duyuyoruz. Bugün Türkiye Cumhuriyeti, çizdiğiniz hedefler doğrultusunda azim ve kararlılıkla hiç durmadan yürümekte, bıraktığınız mirası her geçen gün daha da ileri taşıyacak adımları cesaretle atmaktadır. Diplomasimiz bu kutlu yürüyüşün önemli aşamalarından birini teşkil etmektedir. Bakanlığımız 260 dış temsilciliği ile şanlı bayrağımızı dünyanın her köşesinde eşsiz bir gururla dalgalandırmaktadır. İlelebet payidar kalacak Cumhuriyet'imizin yüzüncü yıl dönümüne denk gelen bu yılki Büyükelçiler Konferansı'mızın teması 'Türkiye Yüzyılı'nda Dış Politikamız'dır. Bu konferansta kökleri beş asrı aşan tarihi bir mirasa dayanan diplomasimizi Cumhuriyet'imizin yeni yüz yılında ülkemizin barışı, istikrarı, refahı ve güvenliğine yapacağı katkıları bütüncül bir anlayışla değerlendireceğiz."