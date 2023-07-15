Bakan Fidan, ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı Üçlü Toplantısı'nda konuştu
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Endonezya'nın başkenti Cakarta'da bugün düzenlenen Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Zirvesi kapsamında Sektörel Diyalog Ortaklığı Üçlü Toplantısı'na Endonezya Dışişleri Bakanı Retno LP Marsudi ve ASEAN Genel Sekreteri Dr. Kao Kim Hourn ile katıldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Endonezya'nın başkenti Cakarta'da bugün düzenlenen Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Zirvesi kapsamında Sektörel Diyalog Ortaklığı Üçlü Toplantısı'na Endonezya Dışişleri Bakanı Retno LP Marsudi ve ASEAN Genel Sekreteri Dr. Kao Kim Hourn ile katıldı.Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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