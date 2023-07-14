Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güneydoğu Asya ülkelerinin bakanlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Endonezya'nın başkenti Cakarta'da Bangladeş Dışişleri Bakanı AK Abdul Momen, Brunei Darusselam Dışişleri İkinci Bakanı Dato Seri Erywan Yusof, Vietnam Dışişleri Bakanı Bui Thanh Son ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile ayrı ayrı görüştü.

Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) 56. Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu Cakarta'da Bangladeş Dışişleri Bakanı Momen, Brunei Darusselam Dışişleri İkinci Bakanı Yusof, Vietnam Dışişleri Bakanı Son ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell ile görüştüğü bildirildi.