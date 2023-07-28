Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan'da bulunan Türk Devletleri Teşkilatı Temsilciliği'ni ziyaret etti ve Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanlığı Diplomasi Akademisi öğrencilerine hitap etti.

Resmi ziyareti kapsamında Macaristan'da bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı Temsilciliği'ni ziyaret etti.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bakanımız Hakan Fidan, Budapeşte'de Türk Devletleri Teşkilatı Temsilciliği'ni ziyaret etti ve Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanlığı Diplomasi Akademisi öğrencilerine bir hitapta bulundu" denildi.