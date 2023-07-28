Üye Girişi
Haberler

Bakan Fidan, Macaristan'da Türk Devletleri Teşkilatı Temsilciliği'ni ziyaret etti

Politika Haberleri

Resmi ziyareti kapsamında Macaristan'da bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı Temsilciliği'ni ziyaret etti. Bakanımız Hakan Fidan, Budapeşte'de Türk Devletleri Teşkilatı Temsilciliği'ni ziyaret etti ve Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanlığı Diplomasi Akademisi öğrencilerine bir hitapta bulundu

Bakan Fidan, Macaristan'da Türk Devletleri Teşkilatı Temsilciliği'ni ziyaret etti

MACARİSTAN, (DHA)- Resmi ziyareti kapsamında Macaristan'da bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı Temsilciliği'ni ziyaret etti.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 'Bakanımız Hakan Fidan, Budapeşte'de Türk Devletleri Teşkilatı Temsilciliği'ni ziyaret etti ve Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanlığı Diplomasi Akademisi öğrencilerine bir hitapta bulundu' denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Hakan Fidan Macaristan Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title