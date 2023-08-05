Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı ile Karadeniz Tahıl Girişimi'ni görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile telefonda görüştü. Bakanlık'tan yapılan bilgilendirmede, görüşmede; "Karadeniz Tahıl Girişimi'ne tekrar işlerlik kazandırmak için atılabilecek adımların ele alındığı" belirtildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile telefonda görüştü. Görüşmeye ilişkin Bakanlık'tan yapılan bilgilendirmeye göre, iki Bakan; Karadeniz Tahıl Girişimi'ne tekrar işlerlik kazandırmak için atılabilecek adımları ele aldı.