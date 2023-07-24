Bakan Fidan, Roma'da Kalkınma ve Göç Konferansı'na katıldı
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Bakan Fidan, Roma'da Kalkınma ve Göç Konferansı'na katıldıİTALYA, (DHA)- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dün İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Uluslararası Kalkınma ve Göç Konferansı'na katıldı.
Bakan Fidan, Roma'da Kalkınma ve Göç Konferansı'na katıldı
İTALYA, (DHA)- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dün İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Uluslararası Kalkınma ve Göç Konferansı'na katıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel