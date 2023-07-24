Bakan Fidan, Roma'da Kalkınma ve Göç Konferansı'na katıldı

Bakan Fidan, Roma'da Kalkınma ve Göç Konferansı'na katıldıİTALYA, (DHA)- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dün İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Uluslararası Kalkınma ve Göç Konferansı'na katıldı.