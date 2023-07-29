Hakan Fidan: "Kore'yi Yeniden Asya Girişimimiz Kapsamında Önemli Bir Ortak Olarak Görüyoruz"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin ile yaptığı basın toplantısında; "Yaklaşık bir buçuk yıldır üzerinde itinayla çalışılan yol haritası ilişkilerimizin kurumsal çerçevesini çizmekte. İletişimden ulaşıma, sağlıktan teknolojiye, eğitimden kültüre, spordan tarıma her alanda atacağımız adımları bütüncül bir şekilde ortaya koymuş oluyoruz. Tabii ki bunları hemen uygulamaya geçireceğiz. Kore'yi yeniden Asya girişimimiz kapsamında önemli bir ortak olarak görüyoruz. Kore, Asya-Pasifik bölgesinde ikinci büyük ticaret ortağımızdır. Ticaretimiz istikrarlı bir şekilde artmakta. 2022 yılında yaklaşık 10 milyar dolar dolar seviyesine ulaşmış bulunuyoruz. Hedefimiz, dengeli bir ticaret ilişkisi temelinde 15 milyar dolara ulaşmak" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin ile yaptığı basın toplantısında; "Yaklaşık bir buçuk yıldır üzerinde itinayla çalışılan yol haritası ilişkilerimizin kurumsal çerçevesini çizmekte. İletişimden ulaşıma, sağlıktan teknolojiye, eğitimden kültüre, spordan tarıma her alanda atacağımız adımları bütüncül bir şekilde ortaya koymuş oluyoruz. Tabii ki bunları hemen uygulamaya geçireceğiz. Kore'yi yeniden Asya girişimimiz kapsamında önemli bir ortak olarak görüyoruz. Kore, Asya-Pasifik bölgesinde ikinci büyük ticaret ortağımızdır. Ticaretimiz istikrarlı bir şekilde artmakta. 2022 yılında yaklaşık 10 milyar dolar dolar seviyesine ulaşmış bulunuyoruz. Hedefimiz, dengeli bir ticaret ilişkisi temelinde 15 milyar dolara ulaşmak" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin ile iki ülke ilişkileri ve uluslararası konuları görüşmek üzere bir araya geldi. İki ülke dışişleri bakanları toplantı sonra açıklamalarda bulundu. Toplantı sonrası konuşan Bakan Fidan, şunları söyledi:

"KORE İLE GÜCÜNÜ TARİHTEN ALAN KÖKLÜ VE ÖZEL İLİŞKİLERİMİZ VAR"

"Uluslararası sistemde kalıcı bir dönüşümün işaretlerinin yaşandığı günlerden geçmekteyiz. Yeni bir jeopolitik ve jeoekonomik denklem oluşmakta. Asya da bu hareketlenmenin tam kalbinde yer alıyor. 5 asır sonra Asya dünyanın yeniden üretim, teknoloji, inovasyon ve ticaret merkezi haline geliyor. Batı dünyası merkezi konumunu kaybederken dünya siyasetinin ağırlık merkezinin de doğuya, ata topraklarına kaymakta olduğunu görmekteyiz. Tabiatıyla bu gelişmeler Asya'ya olan ilgiyi de rekabeti de artırmakta. Kore bizim stratejik ortağımız ancak Kore'yle ilişkilerimizi anlatırken bu tanımlamayı yeterli bulmuyoruz tabii ki. Zira gücünü tarihten alan köklü ve özel ilişkilerimiz var. Dünya üzerinde bir Dışişleri Bakanı'nın yurt dışı ziyaretinde ev sahibi ülkenin şehitlerini anması, onlara minnet sunması çok sık rastlanan bir durum değil.

"KORE'Yİ YENİDEN ASYA GİRİŞİMİMİZ KAPSAMINDA ÖNEMLİ BİR ORTAK OLARAK GÖRÜYORUZ"

Yaklaşık bir buçuk yıldır üzerinde itinayla çalışılan yol haritası ilişkilerimizin kurumsal çerçevesini çizmekte. İletişimden ulaşıma, sağlıktan teknolojiye, eğitimden kültüre, spordan tarıma her alanda atacağımız adımları bütüncül bir şekilde ortaya koymuş oluyoruz. Tabii ki bunları hemen uygulamaya geçireceğiz. Kore'yi yeniden Asya girişimimiz kapsamında önemli bir ortak olarak görüyoruz. Kore, Asya-Pasifik bölgesinde ikinci büyük ticaret ortağımızdır. Ticaretimiz istikrarlı bir şekilde artmakta. 2022 yılında yaklaşık 10 milyar dolar dolar seviyesine ulaşmış bulunuyoruz. Hedefimiz, dengeli bir ticaret ilişkisi temelinde 15 milyar dolara ulaşmak. Bugün ayrıca savunma sanayi, enerji, ulaşım ve turizm alanlarındaki ilişkilerimizi de ele alma fırsatı bulduk. Savunma sanayi iş birliğimizi ilerletmek için her türlü imkan elimizin altında. Altay Tankı projesi bu bakımdan önemli bir örnek. Öte yandan ilişkilerimiz, en büyük gücü insani bağlardan almakta. Pandemi sonrası vatandaşlarımıza yönelik vize muafiyetinin yeniden tesis edilmesinden duyduğumuz memnuniyeti kendisine ayrıca toplantı esnasında ilettim. Asya'ya yönelik olarak artan ilgi ve rekabetin güvenlik alanında yarattığı kırılganlıkları da ele alacağız. Kuzey Kore ile ilgili gelişmeler de gündemimizde. Kore yarımadasında kalıcı barış ve istikrarın tesisini arzu ediyor ve bu kapsamdaki çabaları da destekliyoruz. Geçtiğimiz ay Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Geçici Üyeliği'ne seçilmesinden ötürü Kore'yi kutluyoruz."

"KORE-TÜRKİYE İLİŞKİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNİN YOL HARİTASINA İMZA ATTIK"

Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin ise mevkidaşı Fidan'ın ardından şöyle konuştu:

"Bu ziyaretimde mevkidaşın Sayın Fidan ile iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişim yönünü sistematik bir şekilde düzenleyen, Kore-Türkiye ilişkilerinin geliştirilmesinin yol haritasına imza attık. Bu yol haritasından yola çıkarak siyaset, ekonomi, kültür, eğitim ve spor gibi çeşitli alanlarda iki ülke arasında stratejik ortaklığı güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Mevkidaşım Sayın Fidan ile yaptığımız toplantıda; ikili ilişkiler, somut iş birlikleri, Kore yarımadası ve bölgesel durumlar hakkında görüş alışverişinde bulunduk. İki ülke arasındaki ekonomik iş birliğinin giderek güçlendiği değerlendirilerek milli savunma, savunma sanayii nükleer santral, altyapı gibi alanlarda başarılı iş birlikleri yapılması konularını görüştük. Kore yarımadasındaki durum ve Ukrayna'daki savaşla ilgili iş birliği yolları hakkında görüştük. Mevkidaşım Sayın Fidan'a Kuzey Kore tarafından sürekli fırlatılan kıtalararası balistik füzeleri ve ardından provokasyonlarla tehdit edilen Kore yarımadasındaki durumu anlattım. Kuzey Kore'nin Kore yarımadası ve dünya barışını sürekli tehdit ettiği bir dönemde uluslararası toplumun birlikte olması ve kararlı bir şekilde yanıt vermesi gerektiğini vurguladım. Buna ek olarak, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan tamamen arındırılmasına yönelik Kore Cumhuriyeti hükümetinin cesur girişim politikasına karşı değişmez bir destek istedim. Ayrıca uluslararası toplumun Kuzey Kore'deki insan hakları durumunu ilişkin farkındalığın nasıl artırılacağını ve Kuzey Kore'de insan haklarının iyileştirilmesi için iki ülke arasında nasıl iş birliği yapılacağını görüştüm. Ukrayna Savaşı'yla ilgili her iki tarafın da savaşın sona ermesi, barışın yeniden sağlanması, Ukrayna'nın toparlanması konularında hemfikir olduk."