MGK bildirisinde 'terörle mücadele' vurgusu: Harekatlar kesintisiz şekilde sürdürülecek
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MGK bildirisinde 'terörle mücadele' vurgusu: Harekatlar kesintisiz şekilde sürdürülecek

MGK bildirisinde 'terörle mücadele' vurgusu: Harekatlar kesintisiz şekilde sürdürülecek
Demirören Haber Ajansı / Buğra Olaç - Haberler | Güncel

MİLLİ Güvenlik Kurulu (MGK) bildirisinde, "Önümüzdeki dönemde de güney sınırlarımız boyunca terör örgütlerini etkisiz ve sınırlarımızı güvenli hale getirmeye yönelik harekatların kesintisiz bir şekilde sürdürüleceği belirtilmiştir" denildi.

MİLLİ Güvenlik Kurulu (MGK) bildirisinde, "Önümüzdeki dönemde de güney sınırlarımız boyunca terör örgütlerini etkisiz ve sınırlarımızı güvenli hale getirmeye yönelik harekatların kesintisiz bir şekilde sürdürüleceği belirtilmiştir" denildi.

MGK, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. 5 saat süren toplantının ardından 5 maddelik MGK bildirisi yayımlandı. PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere, milli birlik ve beraberlik ile bekaya yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla icra edilen operasyonlar ile yürütülen faaliyetlerin değerlendirildiği belirtilen bildiride, "Terörün kaynağında bertaraf edilmesi maksadıyla, komşularımızın egemenlik haklarına ve toprak bütünlüğüne saygılı olarak sürdürülen sınır ötesi harekatların, ülkemizin yanı sıra komşularımızın güvenliğini ve huzurunu tesis etme hedefiyle gerçekleştirildiği belirtilmiş, Türkiye'nin, uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkını kullanma hususundaki tutumunu muhafaza edeceği vurgulanmıştır. Bu çerçevede önümüzdeki dönemde de güney sınırlarımız boyunca terör örgütlerini etkisiz ve sınırlarımızı güvenli hale getirmeye yönelik harekatların kesintisiz bir şekilde sürdürüleceği belirtilmiştir. Türkiye'nin, Kıbrıs meselesinin nihai çözüme kavuşturulmasını teminen egemen, eşit, bağımsız iki devletli çözüm yaklaşımını kararlılıkla destekleyeceği ve bu amaç doğrultusunda Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerinin korunmasına matuf her türlü tedbir almaya devam edeceği ifade edilmiştir" denildi.

'FİLİSTİN MESELESİNE ADİL, KALICI VE KAPSAMLI BİR ÇÖZÜM BULUNMALI'Bildiride, "Ege ve Akdeniz'de uluslararası hukuk çerçevesinde, iyi komşuluk ilişkileri dahilinde karşılıklı diyalogla bölgede barış ve güvenliğin sürdürülebilir olması ve meselelerin çözümüne yönelik ilerleme kaydedilebilmesi için Türkiye'nin hak, alaka ve menfaatlerini hiçe sayan provokasyon, hukuk dışı eylem ve saldırgan söylemlerden uzak durulması gerektiğinin altı çizilmiştir" ifadesine yer verildi.İsrail'in Filistin topraklarını hukuksuz işgali ve sivil halkı kasten hedef alan insanlık dışı eylemlerinin şiddetle kınandığı bildiride, şunlar kaydedildi:

"Savaş suçu niteliğindeki İsrail saldırılarının tekrarlanmaması ve Filistin meselesine adil, kalıcı ve kapsamlı bir çözüm bulunması amacıyla uluslararası topluma üzerine düşen mesuliyetin gereğini gecikmeksizin ve samimiyetle yerine getirme çağrısında bulunulmuştur."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Buğra Olaç

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