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BM Genel Kurulu'nda Filistin'in üyeliği kabul edildi

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda bugün oylanan Filistin'in BM üyeliğini içeren karar tasarısı, 9 hayır oyuna karşı 143 'evet' oyuyla kabul edildi. Kararda, Filistin'in üyeliğe 'uygun' olduğu belirtildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda bugün oylanan Filistin'in BM üyeliğini içeren karar tasarısı, 9 hayır oyuna karşı 143 "evet" oyuyla kabul edildi. Kararda, Filistin'in üyeliğe "uygun" olduğu belirtildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu bugün Filistin için toplandı. New York'taki 193 üyeli BM Genel Kurulu'nda Filistin'in üyeliğini içeren karar tasarısı 9 hayır oyuna karşı 143 "evet" oyuyla kabul edildi. ABD'nin ve İsrail'in hayır oyu, 25 ülkenin ise çekimser oy kullandığı tasarıda, Filistin'in üyeliğe "uygun" olduğu belirtildi. Kabul edilen tasarıda, şu anda BM'de sadece gözlemci konumunda olan Filistin'e üyelik dışında ek hak ve ayrıcalıklar tanınması ile üye devletler arasında oturma, önerilere destek olma hakkı verildi. BM Güvenlik Konseyi'ne de çağrı yapılarak, geçtiğimiz ay ABD'nin "hayır" oyuyla reddedilen Filistin'in tam üyelik talebinin "olumlu bir şekilde yeniden değerlendirilmesi" tavsiye edildi.

"Dünya Filistin halkının yanında"

BM Genel Kurulu'ndaki oylamanın ardından açıklama yapan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin'in BM'de tam üyelik için çalışmaya devam edeceğini söyledi. Abbas, "Kararın kabul edilmesi, dünyanın Filistin'in yanında, İsrail'in işgalinin ise karşısında olduğunu gösteriyor" dedi.

ABD'den karara tepki

ABD'nin BM Büyükelçi Yardımcısı Robert Wood ise, BM nezdinde alınacak "tek taraflı" tedbirlerin iki devletli bir çözümü ilerletmeyeceğini söyledi. Wood, "Oyumuz Filistin devletine karşı olduğumuzu yansıtmıyor. Bunu desteklediğimizi ve ilerletmeye çalıştığımızı çok açık bir şekilde ifade ettik. Bu oylama, devletin ancak taraflar arasında doğrudan müzakereleri içeren bir süreçle kurulabileceğinin kabulü anlamına geliyor" şeklinde konuştu. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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