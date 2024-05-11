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İsrailli diplomat BM'nin kuruluş anlaşması metnini parçaladı

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İsrail'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, BM'nin kuruluş anlaşması metnini kağıt öğütücüye koyarak parçaladı. İsrail'in Filistin'e bazı haklar tanınması ve BM üyeliğinin tekrar görüşülmesi talep edilen karar tasarısına tepki gösterdi.

- İsrailli diplomat BM'nin kuruluş anlaşması metnini parçaladı

NEW YORK - İsrail'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, BM'nin kuruluş anlaşması metnini kağıt öğütücüye koyarak parçaladı.

BM Genel Kurulunda dün görüşülen, BM'de "gözlemci" statüsünde olan Filistin'e bazı haklar tanınması ve Filistin'in BM üyeliğinin BM Güvenlik Konseyi'nde tekrar görüşülmesi talep edilen karar tasarısı, İsrail'de rahatsızlığa yol açtı. İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, Genel Kurul'da düzenlenen oturumda yaptığı konuşmada, Filistin'in örgüte üyeliğini destekleyen ülkelere tepki gösterdi. Erdan üyeliği destekleyen ülkeleri işaret edip, "BM Şartı'nı kendi ellerinizle parçalıyorsunuz" diyerek BM'nin kuruluş anlaşması belgesinin kopyasını yanında getirdiği kağıt öğütücüye koyarak parçaladı. İsrailli diplomatın skandal eylemi sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Tarihi Filistin kararı

Dün yapılan oylama sonucu 9 "hayır" oyuna karşı 143 "evet" oyuyla kabul edilen kararda, şu anda BM'de sadece gözlemci konumunda olan Filistin'e bazı ek ve ayrıcalıklar tanınması ile üye devletler arasında oturma, önerilere destek olma hakkı verildi. BM Güvenlik Konseyi'ne de çağrı yapılarak, geçtiğimiz ay ABD'nin "hayır" oyuyla reddedilen Filistin'in tam üyelik talebinin "olumlu bir şekilde yeniden değerlendirilmesi" talep edildi. Kararda, Birleşmiş Milletler Şartı'nın 4. maddesi uyarınca Filistin devletinin BM'ye üye olmaya hak kazandığı ve bu nedenle BM üyeliğine kabul edilmesi gerektiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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