Isparta'da Sağlık Çalışanları ve Sivil Toplum Kuruluşları Filistin İçin Sessiz Yürüyüş Gerçekleştirdi

Isparta'da sağlık çalışanları ve sivil toplum kuruluşları, Filistin için "Sessiz Yürüyüş" gerçekleştirdi.

Isparta'da hekimler, sağlık çalışanları ve sivil toplum kuruluşları 26 haftadır İsrail'in saldırılarına maruz kalan Filistin için "Sessiz Yürüyüş" gerçekleştirdi. Kaymakkapı Meydanı'nda yer alan Gazze nöbet çadırı önünde toplanan sağlıkçılar Mimar Sinan Camii önüne kadar yürüdü. Burada topluluk adına konuşan Hüseyin Özgüven sağlık çalışanları olarak her zaman Filistin halkının yanında olacaklarını belirterek, "Bizler hekimler ve sağlık çalışanları olarak, 26'ncı haftasında toplandığımız yürüyüşümüzde çağrımızı yineliyoruz. Yerel ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarına, devletlere, sağlık ve yardım organizasyonlarına sesleniyoruz. Gazze, insani yardım bekliyor. Bombalardan kurtulabilen bir avuç mazluma acilen insani yardım ulaştırılmalıdır. Yaralı ve hastalar bir an önce tahliye edilmelidir. Dünyanın dört bir tarafında aynı hassasiyeti paylaştığımız nice hekim ve sağlık çalışanları adına bizler; her türlü göreve hazır olduğumuzu tekrar dile getiriyoruz. Vicdanımızla, şuurumuzla, duamızla, mesleklerimizle, eylemlerimizle Gazze'deki kardeşlerimizin yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz. Normalleştirmeyeceğiz, sabırla ve azimle zulme karşı duranlar olacağız" dedi.

Yürüyüş dua edilmesi ve ilahi okunmasının ardından son buldu.