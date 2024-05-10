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YTÜ Akademisyenleri İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı

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Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) akademisyenleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınamak ve Filistin halkına destek amacıyla sessiz yürüyüş düzenledi. Yürüyüşte, akademisyenler Filistin'in özgürlüğünü temsilen siyah balonlar da gökyüzüne bıraktı.

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) akademisyenleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınamak ve Filistin halkına destek amacıyla sessiz yürüyüş düzenledi.

YTÜ Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Tamer Yılmaz'ın öncülüğünde gerçekleştirilen ve tüm fakültelerdeki akademisyenlerin katıldığı yürüyüş, rektörlük binası önünden başladı.

Gazze'de yaşanan insanlık suçlarına tepki gösteren akademisyenler, üniversitede bilgiye ve bilime verilen önemin göstergesi olan kampüsteki "Bilgelik Yolu"nda yürüdü.

Filistin'de hayatını kaybeden akademisyenler ve üniversite öğrencilerini temsilen cübbelerini giyen YTÜ akademisyenleri, Türk ve Filistin bayraklarının yanı sıra Türkçe ve İngilizce pankartlar taşıdı.

Akademisyenler, yürüyüşün ardından Filistin'in özgürlüğünü temsilen gökyüzüne siyah balonlar bıraktı.

Kaynak: AA / Güncel

Yıldız Teknik Üniversitesi Filistin İsrail Gazze Politika Güncel Haberler

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