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Cenevre Üniversitesi Öğrencileri Filistin'e Destek Eylemine Devam Ediyor

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Cenevre Üniversitesi öğrencileri, rektörlüğün uyarısına rağmen Filistin'e destek eylemlerini sürdürüyor. Öğrencilerin dışarıdaki destekçileri ise her geçen gün artıyor.

Filistin'e destek eylemi düzenleyen Cenevre Üniversitesi öğrencileri, rektörlüğün "kampüsün boşaltılması" yönündeki uyarısına rağmen eyleme devam ediyor.

7 Mayıs'tan bu yana eylemlerini sürdüren öğrenciler, rektörlüğün "kampüsün boşaltılması" yönündeki uyarısını protesto ediyor.

Öğrenciler eylemlerine devam ederken, yüzlerce kişi de kampüs dışında öğrencilere destek veriyor. Dışardaki destekçisi sayısı, artmaya devam ediyor.

Üniversitenin güvenlik görevlileri, öğrenci kartı bulunmayanların kampüse girişine izin vermiyor.

Kaynak: AA / Güncel

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