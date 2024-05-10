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Bursa Teknik Üniversitesi öğrencileri Filistin protestosuna destek veren anaokulu öğrencilerini ağırladı

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Bursa Teknik Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını protesto etmek için kurdukları çadırları ziyaret eden Özel Alim Anaokulu öğrencilerine destek verdi. Minik öğrencilerin desteğiyle duygulanan üniversite öğrencileri, Gazzeli çocukların yaşadığı zorluklara dikkat çekmek ve umut oluşturmak amacıyla etkinliği düzenlediklerini belirtti.

Bursa Teknik Üniversitesi öğrencilerinin, İsrail'in Filistin halkına yönelik aylardır düzenlediği saldırıları protesto etmek için kurdukları çadırlar, anaokulu öğrencileri tarafından ziyaret edildi.

Mimar Sinan Yerleşkesi'nde kurdukları çadırlarda Filistin için nöbet tutan üniversite öğrencilerine, Özel Alim Anaokulundan gelen 66 minik öğrenci destek verdi. İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına ilk gününden itibaren tepkisini düzenlediği çeşitli programlarla dile getiren Bursa Teknik Üniversitesi öğrencileri minikleri aralarında görünce duygulandı.

Gazzeli çocukların sessizliğini dünyaya duyurmak için BTÜ'de olduklarını dile getiren Özel Alim Anaokulu kurucusu ve uzman klinik psikolog Emine Yenilmezcan, "Gazzeli çocuklar, uzun yıllardır devam eden çatışmaların ortasında zor şartlar altında yaşam mücadelesi vermektedir. Gelinen son noktada okul öncesi çağında olan on binlerce çocuğun eğitim ve yaşam hakkı ellerinden alınmıştır. Bu etkinlik, bu çocuklara destek olmak, onların duyulmayan seslerini dünyaya duyurmak ve onlar için umut ışığı oluşturmak hedefiyle düzenlendi. Biz, küçük bir adımla bile olsa Gazzeli çocuklara destek olmanın önemini vurgulamak ve toplumumuzun dayanışma ruhunu canlandırmak istiyoruz. Bu etkinlik, bizim için bir fırsat olacak ve umarım bu çocuklara bir nebze olsun yardımcı olabiliriz" dedi.

Minik öğrencilerden bazıları ise katıldıkları programı birkaç cümleyle dile getirdi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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