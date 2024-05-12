Üye Girişi
Haberler

İsrail askerleri Filistinli genci öldürdü, bir kişiyi yaraladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Balata Mülteci Kampı'na baskın düzenleyen İsrail askerleri, bir Filistinli genci öldürdü, bir kişiyi yaraladı. Baskın sırasında çıkan çatışmalarda çok sayıda Filistinli gözaltına alındı.

BATI İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Balata Mülteci Kampı'na baskın düzenleyen İsrail askerleri, bir Filistinli genci öldürdü, bir kişiyi yaraladı.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Balata Mülteci Kampı'na baskın sırasında İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu yaralanan Samir Nasır Rummane (27) Rifidya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Rummane, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Baskın sırasında bölgede bulunan Filistin Kızılayı ekipleri de sırtından gerçek mermiyle yaralanan 16 yaşındaki kişiye müdahalede bulundu.

Balata Mülteci Kampı'na baskın sırasında işgal güçleri ile bölge sakinleri arasında çatışmalar yaşandı.

Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde baskınlar sırasında çok sayıda Filistinli, İsrail askerleri tarafından gözaltına alındı. Beyt Lahim kentinin çeşitli beldelerinde evlere ani baskınlar düzenleyen İsrail güçleri, kentin çeşitli bölgelerinden 13 Filistinliyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Güncel

Batı Şeria Filistin İsrail İnsan Hakları Uluslararası İlişkiler Dünya Güncel Haberler

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın cevapsız bıraktığı soru: Koruma sayınız arttı mı?

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın cevapsız bıraktığı soru: Koruma sayınız arttı mı?

 Karar Resmi Gazete'de! 7 bin yabancı hastaya ücretsiz sağlık hizmeti verilecek

Karar Resmi Gazete'de! 7 bin yabancı hastaya ücretsiz sağlık hizmeti verilecek

 DP'li Cemal Enginyurt'tan okul müdürünün cenazesinde konuşan müftüye sert tepki: Her şey oldunuz, bir Türk olamadınız

DP'li Cemal Enginyurt'tan okul müdürünün cenazesinde konuşan müftüye sert tepki: Her şey oldunuz, bir Türk olamadınız

Bakmadan Geçme

KURBAN BAYRAMINA KAÇ GÜN KALDI 12 MAYIS PAZAR 2024: Kurban bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? ANNELER GÜNÜ MESAJLARI 2024: En iyi, en duygusal, güzel, anlamlı anneler günü mesajları! Bugün anneler günü mü? Bugün anneler günü kutlanıyor mu, kutlanacak mı? Anneler günü ne zaman 2024? Eurovision 2024 hangi kanalda? Eurovision 2024 nerede yayınlanıyor, nereden izlenir? Eurovision'da kim birinci oldu? Eurovision Şarkı Yarışması Finali'nde hangi ülke birinci oldu? Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 12 Mayıs dün gece deprem mi oldu? Resmi Gazete bugün (12 Mayıs) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Gönül Dağı Reyhan kimdir? İpek Uzkalan kaç yaşında, nereli? Gönül Dağı Reyhan karakteri gerçekte kim? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 11 Mayıs İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Kimler Geldi Kimler Geçti 2. sezon olacak mı? Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin 2. sezonu var mı, ne zaman yayınlanacak? 14 Mayıs anneler günü mü? 14 Mayıs Salı anneler günü mü, özel gün mü? Anneler günü ne zaman 2024? Davaro filmi nerede çekildi? Davaro filmi hangi semtte, şehirde çekilmiştir? Sinan Ateş neden öldürüldü? Sinan Ateş ölüm sebebi ne, neden öldü? Sinan Ateş niye, kim tarafından öldürüldü? Kemal Sunal kaç filmde oynadı? Kemal Sunal kaç filmde yer almıştır? Pazartesi okul var mı? 13 Mayıs Pazartesi günü okul tatil mi, tatil edildi mi? Pazartesi günü resmi tatil var mı?
Yeni Anayasa'ya ihtiyaç var mı? Anket yapıldı, çıkan sonuç Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı memnun edecek

Yeni Anayasa'ya ihtiyaç var mı? Anket yapıldı, çıkan sonuç Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı memnun edecek
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title