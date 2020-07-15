Maske cezasının iptal kararına Bolu Valiliği itiraz edecek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Maske cezasının iptal kararına Bolu Valiliği itiraz edecek

Bolu'da, bir vatandaşa maske takmadığı için kesilen cezanın mahkeme tarafından iptal edilmesi hakkında konuşan Bolu Valisi Ahmet Ümit, "Verilen karar hukuka aykırıdır.

Maske cezasının iptal kararına Bolu Valiliği itiraz edecek
15.07.2020 16:05 | Son Güncelleme: 15.07.2020 16:10

Bolu'da, bir vatandaşa maske takmadığı için kesilen cezanın mahkeme tarafından iptal edilmesi hakkında konuşan Bolu Valisi Ahmet Ümit, "Verilen karar hukuka aykırıdır. Hazırlıklarımızı yaptık. Karara itiraz edeceğiz" dedi.

Edinilen bilgiye göre, Bolu'da maske takma zorunluluğunun getirildiği 20 Mayıs tarihinde köpeğiyle birlikte kentin en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi'nde maskesiz olarak dolaşan Elif Nihan İ., bekçiler tarafından durduruldu. Bekçilerin, maskesiz dolaştığı için ceza kesmek istediği kadın köpeğini veterinere götürmek için çıktığını söyleyerek ceza kesmek isteyen bekçilere zorluk çıkardı. Bekçilerle tartıştığı sırada cep telefonunu çıkararak kayda alan Elif Nihan İ.'nin kimliğini de göstermemesi üzerine olay yerine polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri sokakta maskesiz dolaşan Elif Nihan İ.'ye 392 lira idari para cezası uyguladı. Elif Nihan İ. ise, cep telefonu ile kayda aldığı tüm anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Karara itiraz etti

Elif Nihan İ., olaydan 1 gün sonra maske takmadığı gerekçesiyle kendisine uygulanan 392 lira para cezasını erken ödediği için yasal indirimle 294 lira olarak ödedi. Elif Nihan İ., daha sonra maske cezasının iptali için Bolu Sulh Ceza Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkeme, "Hem sosyal devlet olma ilkesi, hem de getirilen zorunluluğun mali külfet getirmesi gereği, devletin kişi başına her gün 3 tane maske sağlama zorunluluğu olduğu, yasaya uymayan idari para cezasının kaldırılmasına karar verilmiştir" diyerek cezanın iptali yönünde karar verdi.

"Karar tamamen yanlıştır"

Mahkemenin verdiği karara itiraz etmek için hazırlıklarını yaptıklarını belirten Bolu Valisi Ahmet Ümit, "O verilmiş karar tamamen hukuka aykırıdır. Çünkü dayandığı madde, Umumi Hıfzssıhha kanununun 72'inci maddesine dayandırılıyor. Umumi Hıfzıssıhha kanununun 72'inci maddesinin 7 tane bendi var. O karar 1'inci bende dayandırılmış. Bir de 7'inci bendi var. Bu yaştan sona 7'inci bendi de öğrenecek halimiz yok diyemeyiz. Birinci bendi de 7'inci bendi de göz önünde bulundurmak zorundayız. Ayrıca, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu başta olmak üzere, anayasamız başta olmak üzere muhtelif kanunlarda kamu düzeni, kamu sağlığı, kamu güvenliği diye bir takım kavramlar konulmuş. Bunun için yetkili mercilere karar alma yetkileri verilmiş. Bu çerçeve valiliğimiz tarafından bu kararlar alınmıştır. Hatta bu kadar teferruata gerek yok. İl İdaresi Kanunu'nun bir tane maddesi, ekonomik, sağlık, sosyal, güvenlik vb. yönlerde her türlü tedbiri alır diyor. Bu yetmez mi? Bunların içerisinde maske kuralı koyma olayı olmaz mı? Bahsetmiş olduğum 72'inci maddenin 1'inci bendinde bir kişinin sari hastalığa yakalanmasından bahsediyor. Peki 1 kişi mi bulaşıcı hastalığa yakalandı? Hayır. Kaç kişinin yakalanacağı konusunda bir garantimiz yok. O zaman 7'inci fıkrası devreye giriyor. Mahalden bahsediyor. Bulaşıcı hastalık çıkan bir mahalde gerekli tedbirler alınır diyor" dedi.

"Yanlış karar verebilirler"

Mahkemelerin kararlarına saygılı olduklarını ancak yanlış karar verebileceklerini söyleyen Ümit, "Konuyla ilgili olarak gerekli hazırlıkları yaptık. İtiraz ediyoruz. Bozulacağına inanıyoruz. Mahkemelere saygımız sonsuz. Türkiye Cumhuriyeti yasama, yürütme ve yargı erklerinden oluşan bir devlet. Dolayısıyla yargının kararları tabi ki hepimizi bağlar ama onlar da hepimiz gibi doğru yada yanlış karar verebilirler. Ben inanıyorum ki o karar tamamen yanlıştır. Neticede düzelecektir" ifadelerini kullandı. - BOLU

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

TEM kenarında parçalanmış halde bulunan cansız beden 5 gün önce kaybolan vatandaşa ait çıktı 3. Sayfa
TEM kenarında parçalanmış halde bulunan cansız beden 5 gün önce kaybolan vatandaşa ait çıktı
Doğum raporunda erkek olan bebek kız çıktı; aile hastaneden şikayetçi oldu Yaşam
Doğum raporunda erkek olan bebek kız çıktı; aile hastaneden şikayetçi oldu
Kurulmayan uçuş okuluna 15 uçak aldı, Mansur Yavaş peşine düştü! Gökçek'e bir dava daha Politika
Kurulmayan uçuş okuluna 15 uçak aldı, Mansur Yavaş peşine düştü! Gökçek'e bir dava daha
Köpeğe cinsel saldırıda bulunurken görüntülenen 60 yaşındaki şahıs gözaltına alındı 3. Sayfa
Köpeğe cinsel saldırıda bulunurken görüntülenen 60 yaşındaki şahıs gözaltına alındı
Ağrı'da partilerinden istifa eden 3 belediye başkanı AK Parti'ye geçti Güncel
Ağrı'da partilerinden istifa eden 3 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
ABD'de 17 yıl aradan sonra ilk kez federal bir mahkum idam edildi Dünya
ABD'de 17 yıl aradan sonra ilk kez federal bir mahkum idam edildi
Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi 'felç edecek' yaptırım çağrısı
Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi "felç edecek" yaptırım çağrısı
İnsan kime güveneceğini bilemiyor! 30 yıllık esnaf vurgunu yapıp kaçtı
İnsan kime güveneceğini bilemiyor! 30 yıllık esnaf vurgunu yapıp kaçtı
Azerbaycan'da halk seferberlik talebiyle Milli Meclisin önünde toplandı: Başkomutan silah ver bize
Azerbaycan'da halk seferberlik talebiyle Milli Meclisin önünde toplandı: Başkomutan silah ver bize
İngiltere Savunma Bakanı Wallace'dan Türkiye'ye İHA övgüsü: Oyun değiştirici
İngiltere Savunma Bakanı Wallace'dan Türkiye'ye İHA övgüsü: Oyun değiştirici
İnşaatı izlemek isteyenler için paravanda pencere açtılar
İnşaatı izlemek isteyenler için paravanda pencere açtılar
Seren Serengil'in ardından Ece Erken de Alaatin Çakıcı ile fotoğraf paylaştı
Seren Serengil'in ardından Ece Erken de Alaatin Çakıcı ile fotoğraf paylaştı
Fatih'te bulunan tarihi surlarda çökme meydana geldi
Fatih'te bulunan tarihi surlarda çökme meydana geldi
Bağcılar'da kamyonun 2 otomobili ezerek durabildiği kaza güvenlik kamerasına yansıdı
Bağcılar'da kamyonun 2 otomobili ezerek durabildiği kaza güvenlik kamerasına yansıdı
Galatasaray, Olimpiakos'lu Omar Elabdellaoui'yi transfer etti
Galatasaray, Olimpiakos'lu Omar Elabdellaoui'yi transfer etti
Cumhurbaşkanlığından 4 yıl sonra gelen 15 Temmuz görüntüleri: İlk defa izleyeceksiniz
Cumhurbaşkanlığından 4 yıl sonra gelen 15 Temmuz görüntüleri: İlk defa izleyeceksiniz
iPhone'daki zil seslerine göre farklı türlerde dans eden papağan
iPhone'daki zil seslerine göre farklı türlerde dans eden papağan
Beşiktaş ile İspanyol stoper Victor Ruiz'in yolları ayrıldı
Beşiktaş ile İspanyol stoper Victor Ruiz'in yolları ayrıldı
Türkiye'nin sosyal medya düzenlemesi için örnek aldığı Almanya modelinin ayrıntıları
Türkiye'nin sosyal medya düzenlemesi için örnek aldığı Almanya modelinin ayrıntıları
Cemal Can, şampiyonluğunu Danla Bilic'le kutladı! Danla'nın paylaşımı Instagram'ı salladı
Cemal Can, şampiyonluğunu Danla Bilic'le kutladı! Danla'nın paylaşımı Instagram'ı salladı
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, leopar desenli mayokinisiyle mest etti
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, leopar desenli mayokinisiyle mest etti
Survivor'ın finalinde emeği geçenlere teşekkür eden Acun, 30 yaş küçük sevgilisini unutmadı
Survivor'ın finalinde emeği geçenlere teşekkür eden Acun, 30 yaş küçük sevgilisini unutmadı
Sosyal medya düzenlemesi hakkında konuşan Beren Saat: Birtakım denetlemeler olabilir
Sosyal medya düzenlemesi hakkında konuşan Beren Saat: Birtakım denetlemeler olabilir
Günün yürek dağlayan fotoğrafı! Selde hayatını kaybeden 4 kişiden 3'ü yan yana defnedildi
Günün yürek dağlayan fotoğrafı! Selde hayatını kaybeden 4 kişiden 3'ü yan yana defnedildi
Atatürk'ün Çanakkale Savaşı için sözleri, Halisdemir'le 15 Temmuz'da gerçek oldu
Atatürk'ün Çanakkale Savaşı için sözleri, Halisdemir'le 15 Temmuz'da gerçek oldu
Dortmund, Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Andre Schürrle ile yollarını ayırdı
Dortmund, Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Andre Schürrle ile yollarını ayırdı
Cumhurbaşkanı'na suikast timindeki tek firari, 4 yıldır her yerde aranıyor
Cumhurbaşkanı'na suikast timindeki tek firari, 4 yıldır her yerde aranıyor
100 Ermeni askerini öldüren Azerbaycan ordusu, şimdi de kritik mevkiyi yerle bir etti
100 Ermeni askerini öldüren Azerbaycan ordusu, şimdi de kritik mevkiyi yerle bir etti
Brescia'yı 6-2 mağlup eden Atalanta, İtalya Serie A'da 93 gole ulaştı
Brescia'yı 6-2 mağlup eden Atalanta, İtalya Serie A'da 93 gole ulaştı
Eski eşini sokak ortasında bıçaklayarak öldüren cani, cinayeti neden işlediğini sorgusunda itiraf etti
Eski eşini sokak ortasında bıçaklayarak öldüren cani, cinayeti neden işlediğini sorgusunda itiraf etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Celal Adan Ömer Çelik Hüseyin Filiz Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sıla Hadise Demet Akalın Selçuk Yöntem
Spor Adem Büyük Okan Buruk Rıza Çalımbay İbrahim Üzülmez Robert Prosinecki
Daha Fazla İzmir Ayasofya Survivor 15 Temmuz
Şu an buradasınız: Maske cezasının iptal kararına Bolu Valiliği itiraz edecek - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.7.2020 16:49:04. #1.15#
title