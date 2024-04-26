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Anadolu Otoyolu'nda Tıra Çarpan Otomobilde 4 Kişi Yaralandı

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Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde meydana gelen kazada, tıra çarpan otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve otoyolda ulaşım kontrollü olarak sağlandı.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde tıra çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Otoyolun İstanbul istikametine seyreden Mustafa Ö. idaresindeki 35 GAH 375 plakalı otomobil, Yukarısoku mevkisinde önünde ilerleyen Şuayip A. yönetimindeki 06 EGU 438 plakalı tıra çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü ile eşi Eren Ö. ile çocukları Eylül Ö. ve Egemen Ö. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA / Güncel

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