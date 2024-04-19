Üye Girişi
Haberler

Karısını ve kayınpederini öldüren damat adliyeye sevk edildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da tartıştığı eşi ve kayınpederini bıçaklayarak öldüren damat, adliyeye sevk edildi. Olayda ayrıca kayınvalidesini de yaralayan damat, polis tarafından yakalandı.

Karısını ve kayınpederini öldüren damat adliyeye sevk edildi

Konuşmak için gittiği evde dehşet saçan damat adliyede

BOLU - Bolu'da tartıştığı eşi ve 65 yaşındaki kayınpederini bıçaklayarak öldüren, olayı ayırmak isteyen kayınvalidesini ise yaralayan damat adliyeye sevk edildi.

Olay, saat 00.30'da Sağlık Mahallesi Songül Sokak üzerinde bulunan apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikada işçi olarak çalışan Meltem Zengin ile 14 yıldır evli olduğu Serkan Zengin, bir süredir aralarında yaşanan tartışmalar nedeniyle geçimsizlik yaşamaya başladı. Tartışmaların son günlerde artmasıyla 2 çocuk annesi Meltem Zengin'in durumu ailesine anlattı. Baba Turgut Doğanyiğit, Zengin'in çalıştığı fabrikanın gece vardiyasından çıkan kızını alarak evine götürdü.

Eşini, kayınpeder ve kaynanasını bıçakladı

Baba evine giden Meltem Zengin ile konuşmak için gece saatlerinde Serkan Zengin kayınpederinin evine gitti. Konuşmanın başlamasıyla birlikte taraflar arasında tartışma yaşandı. Tartışma sırasında Serkan Zengin, evde bulunan bıçakla eşi Meltem Zengin ile kayınpederi Turgut Doğanyiğit'e saldırdı. Zengin, araya giren kayınvalidesi Emine Doğanyiğit'i de kolundan bıçaklayarak kaçtı. Apartmandan yükselen çığlıklar üzerine Doğanyiğit'in komşuları polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eşini ve kayınpederini öldürdü

Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan kayınpeder Turgut Doğanyiğit olay yerinde hayatını kaybetti. Bıçaklı tartışmada ağır yaralanan Meltem Zengin ise ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne sevk edildi. Hastaneye kaldırılan ağır yaralı kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Emine Doğanyiğit ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. 2 kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olan damat, polis ekiplerinin takibi neticesinde kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Serkan ve Meltem Zengin çiftinin 13 ve 15 yaşlarında 2 kız çocuklarının olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri tarafından yakalanan Serkan Zengin'in emniyette verdiği ifadesinde eşiyle sık sık geçimsizlik yaşadıklarını, olayın da bu nedenle yaşandığını söylediği öğrenildi. Gözaltına alınan Serkan Zengin, adliyeye çıkartılarak mahkemeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bolu Olaylar 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Bein Sports CANLI izle! (HD) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Diyarbakır Belediyesi bayrak olayı ne? Belediye meclisinden kaldırıldı mı? Beşiktaş Ankaragücü maçı CANLI izle! 19 Nisan BJK Ankaragücü Konferans Ligi maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? 21 Nisan 2024 Günlük Burç Yorumları: AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 21 Nisan Pazar burç yorumları nedir? Gaddar 14. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 19 Nisan Gaddar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Kızılcık Şerbeti 68. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 19 Nisan Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Sarı kod uyarısı nedir? İşte MGM Sarı kod uyarısının anlamı Yalı Çapkını 67. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 19 Nisan Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Arka Sokaklar 671. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 19 Nisan Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Ateş Kuşları 52. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 19 Nisan Ateş Kuşları yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Kara Ağaç Destanı 9. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 19 Nisan Kara Ağaç Destanı yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? 19-20 Nisan Akaryakıt Fiyatları: Benzine ve motorine indirim veya zam var mı? NO Pelicans Sacramento Kings NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 19 Nisan Basketbol NBA CANLI İZLE! Miami Heat Chicago Bulls NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 19 Nisan Basketbol NBA CANLI İZLE! 19-20 Nisan hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title