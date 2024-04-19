Bolu'da eşi tarafından bıçaklanan kadın ve babası hayatını kaybetti

Bolu'da eşi tarafından bıçaklanan kadın ve babası hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Sağlık Mahallesi Songül Sokak'ta bulunan bir apartmanın sakinleri, bina içindeki gürültü üzerine sesin geldiği daireye gitti.

Ev sahibi Turgut D. (63) ve kızı Meltem Z'yi (35) yaralı halde gören apartman sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bıçakla yaralandığı belirlenen Turgut D. olay yerinde, ağır yaralı Meltem Z. ise kaldırıldığı İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nde hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan, Meltem Z'nin eşi şüpheli Serkan Z. (36) polis ekiplerince yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan Turgut D. ile Meltem Z'nin cenazeleri, Sağlık Mahallesi'ndeki Saygılı Camisi'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından Dodurga Mezarlığı'nda defnedildi.