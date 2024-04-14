Bolu'da parktaki oyun aletlerini yakan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Bolu'da parktaki oyun aletlerini yaktığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Çıkınlar Mahallesi'ndeki parkta oyun aletlerinin kundaklanmasıyla ilgili çalışma kapsamında kamera kayıtlarından eylemi E.S'nin (18) yaptığını tespit etti.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlar tarafından adli kontrol şartıyla salıverildi.