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Üniversite öğrencilerini taşıyan araç kazaya karıştı: 15 yaralı

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Bolu'da Mudurnu-Akyazı kara yolunda iki panelvan araç kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada 3'ü ağır 15 kişi yaralandı.

Üniversite öğrencilerini taşıyan araç kazaya karıştı: 15 yaralı

İki panelvan çarpıştı: 3'ü ağır 15 yaralı

BOLU - Bolu'da Mudurnu- Akyazı kara yolunda iki panelvan araç kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada 3'ü ağır 15 kişi yaralandı.

Kaza, Mudurnu- Akyazı kara yolunda Taşkesti Beldesi'ne bağlı Tosunlar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eskişehir'den üniversite öğrencilerini taşıyan Mudurnu istikametinde seyreden Muhammed Onur Tanrıverdi idaresindeki 26 ADA 391 plakalı Volkswagen Transporter marka panelvan araç ile Akyazı istikametindeki Bilal Özer yönetimindeki 14 NA 464 plakalı Fiat Ducato marka panelvan araç kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada Volkswagen aracının içerisinde bulunan 12 kişi yaralanırken, Fiat'ın içinde bulunan 3 kişi ağır yaralandı. 15 kişinin yaralandığı kazanın ardından kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralananlar şehirdeki ve ilçedeki hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Mudurnu Akyazı Bolu 3.Sayfa Güncel Haberler

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