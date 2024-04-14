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Bolu ve Düzce'de Bayram Tatili Denetimlerinde 833 Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı

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Bolu ve Düzce'de Ramazan Bayramı tatili denetimlerinde trafik kurallarına uymadığı tespit edilen 833 sürücüye 5 milyon 353 bin 821 lira ceza uygulandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bayram tatili süresince vatandaşların seyahat güvenliğinin sağlanması amacıyla şehir içi ve şehirler arası kara yollarında denetimler sürdü.

Bu kapsamda tatil boyunca Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde trafik güvenliğini en üst seviyeye çıkaran Bölge Trafik Denetleme Şubesi Müdürlüğü ekipleri, dron destekli denetimlerde emniyet şeridini ihlal eden 831 sürücüye 5 milyon 350 bin 809 lira ceza uyguladı.

Bolu'da da tatil dönüşü jandarma ekiplerince cayrokopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

Kent genelinde çalışmalarını sürdüren İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, tatilin son gününde Bolu Ankara-Zonguldak kara yolunun Yeniçağa ile Mengen ilçeleri arasında denetime çıktı.

Yaklaşık 1,5 saat süren cayrokopter (pervaneli ve döner kanatlı hava aracı) destekli denetimlerde, 360 araç kontrol edildi.

Ekipler, kurallara uymayan iki sürücüye toplamda 3 bin 12 lira ceza uyguladı.

Kaynak: AA / Güncel

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