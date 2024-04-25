Bolu'nun Mudurnu ilçesinde fırtına manav dükkanının tentesini yıktı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde etkili olan fırtına, manav dükkanının tentesini yıktı.

Meteoroloji tarafından beklenen toz taşınımı ve fırtına Bolu'da etkisini gösterdi. Bolu'nun Mudurnu ilçesinde aralıklarla fırtına etkili oluyor. Mudurnu ilçesinde etkili olan fırtınanın ardından ilçe merkezinde bulunan bir manav dükkanının tentesi yıkıldı. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma meydana gelmezken tentesi kopan manavda maddi hasar oluştu. - BOLU