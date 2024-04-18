Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü
Aşağı Kuldan köyü mezarlık mevkisinde bir arazide çıkan anız yangını, Yeniçağa Belediyesi itfaiyesi ve Yeniçağa Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.
Aşağı Kuldan köyü mezarlık mevkisinde bir arazide anız yangını çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Yeniçağa Belediyesi itfaiyesi ile Yeniçağa Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.