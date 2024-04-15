Bolu'da su kanalına düşen otomobilde bulunan 4 kişi yara almadan kurtuldu
Bolu'da su kanalına düşen otomobilde bulunan biri bebek 4 kişi, kazadan yara almadan kurtuldu.
Ahmet Baysal Bulvarı'nda seyreden İ. Ö. idaresindeki 14 GE 611 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Sandallar Mahallesi mevkisinde su kanalına düştü.
Kaza mahalline sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İçinde su bulunmayan kanaldaki araçtan yara almadan kendi imkanlarıyla çıkan 3 kişi ile 1 bebeğin sağlık kontrolü yapıldı.
Otomobil, bulunduğu yerden çekiciyle çıkarıldı.