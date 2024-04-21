Üye Girişi
Haberler

Bolu'da Üniversite Öğrencilerini Taşıyan Araç ile Panelvan Aracın Kafa Kafaya Çarpışması Sonucu 15 Kişi Yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da Mudurnu-Akyazı karayolunda üniversite öğrencilerini taşıyan araç ile panelvan aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 3'ü ağır 15 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bolu'da Mudurnu- Akyazı karayolunda üniversite öğrencilerini taşıyan araç ile panelvan aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 3'ü ağır 15 kişi yaralandı.

Kaza, Mudurnu- Akyazı kara yolunda Taşkesti Beldesi'ne bağlı Tosunlar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eskişehir'den üniversite öğrencilerini taşıyan Mudurnu istikametinde seyreden Muhammed Onur T. idaresindeki 26 ADA 391 plakalı Volkswagen Transporter marka panelvan araç ile Akyazı istikametindeki Bilal Ö. yönetimindeki 14 NA 464 plakalı Fiat Ducato marka panelvan araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada Volkswagen aracının içerisinde bulunan 12 kişi yaralanırken, Fiat'ın içinde bulunan 3 kişi ağır yaralandı. 15 kişinin yaralandığı kazanın ardından kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar şehirdeki ve ilçedeki hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Mudurnu Akyazı Bolu Acil Durum Trafik Kazaları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

ALES sınav sonuçları yayınlandı mı? ALES soru kitapçığı ve cevap anahtarı 2024! BAŞAKŞEHİR – Ç.RİZESPOR CANLI: Başakşehir – Ç.Rizespor maçı nereden, nasıl izlenir? Başakşehir Ç.Rizespor canlı yayın linki! Bu akşam Survivor var mı? Bu akşam Survivor All Star yeni bölüm yayınlanacak mı? 21 Nisan Pazar Survivor yeni bölüm! Başakşehir - Ç.Rizespor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Başakşehir - Ç.Rizespor maçı şifreli mi, nereden izlenir? Bodrumspor - Şanlıurfaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bodrumspor - Şanlıurfaspor maçı şifreli mi, nereden izlenir? Keşan Belediyesi hangi parti? Keşan Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? Bugün İstanbul'da yağmur yağacak mı? 21 Nisan Pazar Bugün İstanbul'da hava nasıl olacak, yağmur bekleniyor mu? KURBAN BAYRAMINA KAÇ GÜN KALDI 2024: Kurban bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? Okulların Kapanmasına Kaç Gün Kaldı (SAYAÇ)? 21 Nisan Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? 19 NİSAN BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! Bu hafta BİM'de neler var, hangi ürünler geldi? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 21 Nisan Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 21 Nisan dün gece deprem mi oldu? ALES SINAVI SAAT KAÇTA? ALES sınavı ne zaman başlıyor, bitiyor? ALES sınavı saat kaçta başlayacak, bitecek? ALES Sınavı kaç dk? ALES sınavı ne kadar, kaç saat sürüyor? 21 Nisan Pazar ALES sınav süresi! Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 21 Nisan Pazar hangi sınav yapılacak? İşte ÖSYM Sınav Takvimi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title