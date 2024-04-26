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TEM Otoyolu'nda tıra arkadan çarpan otomobilde 4 kişi yaralandı

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TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde meydana gelen kazada, tıra arkadan çarpan otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde tıra arkadan çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kaza, TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde Yukarı Soku mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyreden Mustafa Ö. idaresindeki 34 GAH 375 otomobil, aynı mevkide seyreden Şuayip A. yönetimindeki 34 GE 9504 tırın dorsesine çarptı. Soda taşıyan tıra arkadan çarpan otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan vatandaşlar ambulanslarla şehirdeki hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bolu İtfaiye Hastane Soruşturma Trafik Kazaları 3.Sayfa Güncel Haberler

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