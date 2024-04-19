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Bolu'da ilginç koltuk taşıma yöntemi

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Bolu'da Bahçelievler Mahallesi'nde 3 kişinin ilginç koltuk taşıma anları kameraya yansıdı. Koltuğun bir ucunu otomobilin bagaja koyan diğer ucundan da kendileri tutan vatandaşlar, aracın hareket etmesiyle koltuğu taşıdı.

Bolu'da Bahçelievler Mahallesi'nde 3 kişinin ilginç koltuk taşıma anları kameraya yansıdı. Koltuğun bir ucunu otomobilin bagaja koyan diğer ucundan da kendileri tutan vatandaşlar, aracın hareket etmesiyle koltuğu taşıdı.

Bolu'da Bahçelievler Mahallesi'nde 3 kişinin koltuğu taşımak için bulduğu yöntem dikkat çekti. Koltuk taşımak isteyen 3 vatandaş otomobilin bagajına koltuğun bir kısmı koydu. 3 kişiden biri aracın direksiyonuna, diğer 2'si ise arkadan koltuğu tutmaya geçti. Bahçelievler Mahallesi'nde o şekilde koltuğu taşıyan vatandaşların ilginç yönetimi dikkat çekti. Muzaffer Işın Caddesi üzerinde metrelerce koltuğu taşıyan kişiler, vatandaş kamerasına yansıdı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bahçelievler Mahallesi Bolu Yerel Yaşam Güncel Haberler

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