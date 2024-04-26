CHP Milletvekili Türker Ateş: Türkiye'nin yüksek gelirli ülke olabileceği açıklamaları gerçeklerden uzak

(ANKARA) - CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Türkiye'nin orta gelirli ülke konumundan yüksek gelirli konuma yükselebileceğine ilişkin açıklamalarının toplumun gerçeklerinden uzak olduğunu söyledi. Ateş, "Hayaller zenginlik iken gerçekler toplumda genişleyen yoksulluğu gösteriyor. Yaşanan tablo içinde Dünya Bankası öngörülerine işaret ederek yüksek gelirli ülke kategorisine çıkabileceğimizle gururlanmak esef vericidir" dedi.

CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, yaptığı yazılı açıklamada, gelir dağılımında artan eşitsizliğe dikkat çekti. TÜİK verilerine göre geçen yıl en yüksek gelir grubunun toplam gelirden aldığı payın 1,8 puan artışla yüzde 49,8'e çıktığına işaret etti. Aeş, "En düşük gelire sahip vatandaşların oluşturduğu yüzde 20'lik grubun toplam gelir içindeki payı ise sadece yüzde 5,9 oldu. AKP iktidarı ekonomide yalnızca büyüme oranlarıyla övünürken ücretli kesimin milli gelirden aldığı pay düştü, gelir dağılımında adaletsizlik arttı" ifadelerini kullandı.

SANDIĞIN VERDİĞİ MESAJI ANLAMIŞ DEĞİLLER"

TÜİK'in Yoksulluk ve Yaşam Koşulları İstatistiklerindeki verilerine dikkat çeken Ateş, şunları dile getirdi:

"Yoksulluk giderek genişliyor. TÜİK'in makyajlı verileri bile dramatik. Yaptıkları anket kapsamında ülkemizde geçen yıl vatandaşların yüzde 39,2'si iki günde bir et içeren yemek masrafını, yüzde 31,8'i beklenmedik harcamalarını, yüzde 19,5'i evinin ısınma ihtiyacını karşılayamamış. Yoksulluk kuşaklar arası aktarılırken yeni haneleri de pençesine alıyor. Gelir dağılımında artan adaletsizlik toplumsal barış ve sosyal doku açısından da büyük risk. Güçsüz bireyler yalnız bırakıldığında toplumda dağılmanın başlayacağı ortada. Ekonomik büyüme kalkınmadan bahsetmeden tek başına anlamlı değil. Yaşanan tablo içinde Dünya Bankası öngörülerine işaret ederek yüksek gelirli ülke kategorisine çıkabileceğimizle gururlanmak esef vericidir. Sandıkta vatandaşın verdiği mesajı anlamış değiller. Sokağın gerçeğini görsünler."