Mudurnu'da Ormanlık Alanda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde elektrik direğinden kaynaklı ormanlık alanda örtü yangını çıktı. Arazözlerin erken müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın, Mudurnu ilçesine bağlı Taşçılar köyünde ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alandan geçen ana elektrik hattında arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle elektrik direğinden çıkan kıvılcımlar kuru otlara sıçradı. Kuru otlar tutuşarak ormanlık alanda yayıldı. Vatandaşların dumanları fark etmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler sevk edildi. Kısa süre içerisinde bölgeye gelen arazözler ve vatandaşlar yangına müdahale etti. Örtü yangını erken müdahale ile söndürüldü. - BOLU