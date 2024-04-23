Bolu'da yaşayan genç kız, papağanıyla vakit geçiriyor

Bolu'da yaşayan 18 yaşındaki Fatmagül İmamoğlu, gününün büyük kısmını "Maraz" adını verdiği papağanıyla geçiriyor.

Kent merkezinde ikamet eden İmamoğlu'na babası, çok sevdiği için geçen yıl sultan cinsi papağan hediye etti.

İmamoğlu, aralarında kısa sürede güçlü bağ oluşan papağanı yanından bir an olsun ayırmıyor, onunla dışarıda vakit geçiriyor, bisiklete biniyor ve açık alanlardaki spor aletlerini kullanıyor.

Genelde İmamoğlu'nun omzunda duran papağan, görenlerin ilgisini çekiyor.

Fatmagül İmamoğlu, Maraz'ın 1 yaşında olduğunu belirterek, papağanın gezmeyi sevdiğini, güneşli havalardan daha çok hoşlandığını söyledi.

İmamoğlu, papağanını yanından hiç ayırmadığını, aralarında güzel bir bağ oluştuğunu belirterek, "Aynı odadayız. Sürekli kafesi açık durur. Canı istediğinde yuvasına giriyor, karnı aç olduğunda falan." diye konuştu.

Maraz'ın yabancılardan çekindiğini dile getiren İmamoğlu, "Kedilerle çok güzel anlaşıyor." dedi.

İmamoğlu, daha önce papağan beslemediğini aktararak, Maraz'ı çok sevdiğini sözlerine ekledi.