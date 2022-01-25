Marmaray seferleri sabaha kadar ücretiz devam edecekULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul'da Marmaray seferlerinin sabaha kadar ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı.

İSTANBUL (DHA) - Marmaray seferleri sabaha kadar ücretiz devam edecek

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul'da Marmaray seferlerinin sabaha kadar ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

Marmaray'dan daha önce yapılan açıklamada da yoğun kar yağışının kent trafiğini olumsuz etkilemesi nedeniyle Marmaray seferlerinin saat 02.00'ye kadar uzatıldığı bildirilmişti.

Haber: ANKARA,

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri