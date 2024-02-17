Yeşilay Danışmanlık Merkezi Atölyeleri Sergi Serisiyle Sanatseverlerle Buluşuyor

Yeşilay'ın, alkol, tütün, madde, kumar ve teknoloji bağımlılığıyla mücadelede önemli bir rol oynayan Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) atölyelerinin çalışmaları sergi serisiyle sanatseverlerle buluşuyor.

Yeşilay'dan yapılan açıklamaya göre, YEDAM atölyelerinin İstanbul sergisi, Yenikapı Marmaray sergi alanında açıldı. Sergi yarına kadar izlenime sunulacak.

YEDAM Atölye sergileri daha önce Samsun, Diyarbakır, Ağrı, Çorum, Konya, Afyon, Burdur, Antalya, Yozgat, Isparta, Mersin, Edirne, Ankara, Kütahya, Sakarya, Tokat'ta ve Balıkesir'de açıldı.

Sergiler, Adana, Bolu, Çanakkale, Denizli, Eskişehir, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Osmaniye, Sivas ve Tekirdağ'da da sanatseverlerle buluşacak.

Yeşilay Danışmanlık Merkezleri (YEDAM) Müdürü Fırat İşler, sergilerin toplumsal farkındalık oluşturmada etkili olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Tamamı bağımlılık alanında çalışan uzman psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarından oluşan ekibimizle bağımlı bireylere ve bağımlı bireylerin yakınlarına ücretsiz psikolojik ve sosyal destek hizmeti veren YEDAM'larımızda, psikososyal destek hizmetlerinin yanı sıra atölye çalışmaları da yürütüyoruz.YEDAM atölyelerinde, danışanların ilgi ve yeteneklerine göre resim, el sanatları, mutfak, spor, grafik tasarım ve bitki yetiştiriciliği gibi alanlarda eğitimler veriliyor. Bu eğitimler sayesinde, danışanların boş zamanlarını değerlendirmesini, ruhsal sorunlarını azaltmasını, mesleki beceriler kazanmayı öğrenmesi ve tekrar bağımlılığa dönme riskinin azaltılmasını hedefliyoruz."

Yeşilay hakkında

Dünyanın önde gelen sivil toplum kuruluşlarından biri olan ve 1920'de faaliyetlerine başlayan Yeşilay'ın Türkiye genelinde 120, dünya genelinde 97 ülkede şubesi bulunuyor.

2015'te kurulan Yeşilay Danışmanlık Merkezi'yle (YEDAM) bağımlı bireylere ve yakınlarına ücretsiz ayaktan psikososyal destek hizmeti veriliyor. Türkiye'nin 81 ili ve KKTC'de olmak üzere 107 YEDAM bulunuyor. YEDAM'a 115 Danışma Hattı üzerinden ulaşılabiliyor.