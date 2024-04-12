Bayramda metro ücretsiz mi 2024?

BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ 2024?

Ulaştırma Bakanı Bakan Uraloğlu, bayramı üç büyük şehirde geçirecek vatandaşlar için İstanbul'da; Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe- İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hatları, Ankara'da Başkentray ve İzmir'de İzban'ın ücretsiz kullanılabileceğini açıkladı. Uraloğlu, ayrıca hızlı tren, ana hat ve bölgesel trenlerde bayrama özel kapasite artışına gittiklerini belirtti.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin ilgili tüm birimlerinin bayram süresince 24 saat esasına göre hizmet vereceğini belirten Uraloğlu, "Başta İstanbul Havalimanı olmak üzere yurt çapındaki diğer tüm havalimanlarında yoğunluktan kaynaklanan herhangi bir sorun yaşanmaması için havalimanlarındaki personellerimiz tüm birimlerle koordinasyon içinde olacak. Vatandaşlarımızın rahat ve güvenli ulaşımını sağlayacak" diye konuştu.

BAYRAMDA MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ?

Ulaştırma Bakanı Bakan Uraloğlu, bayramı üç büyük şehirde geçirecek vatandaşlar için İstanbul'da; Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe- İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hatları, Ankara'da Başkentray ve İzmir'de İzban'ın ücretsiz kullanılabileceğini açıkladı. Buna göre bayramda Barmaray ücretsizdir. Ramazan Bayramı'nda Marmaray ücretsiz bir şekilde kullanılabilmektedir.

Uraloğlu, ayrıca hızlı tren, ana hat ve bölgesel trenlerde bayrama özel kapasite artışına gittiklerini belirtti. Uraloğlu, "Başta İstanbul Havalimanı olmak üzere yurt çapındaki diğer tüm havalimanlarında yoğunluktan kaynaklanan herhangi bir sorun yaşanmaması için havalimanlarındaki personellerimiz tüm birimlerle koordinasyon içinde olacak. Vatandaşlarımızın rahat ve güvenli ulaşımını sağlayacak" diye konuştu.

BAYRAMDA KÖPRÜLER BEDAVA MI?

9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde köprü ve otoyollar ücretsiz olacak. Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işletmesindeki köprü ve otoyolların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla 9 gün boyunca ücretsiz olacağını söyledi.